Covid o no... Corre il grido degli studenti: non interrogateci! (Di martedì 11 maggio 2021) Dall’Alpe a Sicilia Corre il grido degli studenti: non interrogateci! Le pagine locali dei quotidiani grondano appelli e rimostranze, troppe verifiche tutte assieme, anche una o due al giorno, ci sentiamo sotto pressione, ci avete nutrito di didattica a distanza al solo scopo di bocciarci in presenza. Eppure ricordo lamentele simili già nella vita prima del Covid – sì, c’era una vita prima del Covid – poiché a maggio gli insegnanti andavano in fibrillazione, gli studenti sentivano avvicinarsi la linea rossa degli scrutini, le verifiche si accavallavano e non c’era modo di andare in santa pace al bagno senza che un prof in agguato nei recessi dei corridoi ti placcasse per interrogarti a tradimento. Non credo sia questione di didattica a ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 11 maggio 2021) Dall’Alpe a Siciliail: nonLe pagine locali dei quotidiani grondano appelli e rimostranze, troppe verifiche tutte assieme, anche una o due al giorno, ci sentiamo sotto pressione, ci avete nutrito di didattica a distanza al solo scopo di bocciarci in presenza. Eppure ricordo lamentele simili già nella vita prima del– sì, c’era una vita prima del– poiché a maggio gli insegnanti andavano in fibrillazione, glisentivano avvicinarsi la linea rossascrutini, le verifiche si accavallavano e non c’era modo di andare in santa pace al bagno senza che un prof in agguato nei recessi dei corridoi ti placcasse per interrogarti a tradimento. Non credo sia questione di didattica a ...

Advertising

luigihellevil : RT @gabrillasarti2: Fanno più paura dei dati covid , la differenza? Non lo dice la TV serva, il terrore corre solo x il virus curabile , qu… - soloio0509 : RT @gabrillasarti2: Fanno più paura dei dati covid , la differenza? Non lo dice la TV serva, il terrore corre solo x il virus curabile , qu… - gabrillasarti2 : Fanno più paura dei dati covid , la differenza? Non lo dice la TV serva, il terrore corre solo x il virus curabile… - isNews_it : Vaccini anti-Covid, il Molise corre: aperte le adesioni per la fascia 59-55 anni - - BonomiAllegra : @dwery @MarcoBuonafort2 @borghi_claudio Un ragionamento che non ha nulla di scientifico. Si stimano i dati per assi… -