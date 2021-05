Controlli sul territorio | sequestrati mangimi e fitofarmaci

Leggi su anteprima24

(Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBuccino (Sa) – I militari della stazione Carabinieri Forestale di Buccino, in collaborazione con personale dell’ASL di Salerno, hanno effettuato un controllo supresso un’azienda in località “Morzita” in agro del comune di Buccino (SA). Al fine di riscontrare alcune segnalazioni relative alla vendita irregolare dipresso un’azienda ufficialmente non più attiva, i militari hanno svolto servizi di osservazione all’esito dei quali hanno effettivamente riscontrato la vendita illegale di prodotti presso l’azienda. Hanno quindi avviatoall’interno della sede aziendale e richiesto l’esibizione del titolo autorizzativo al commercio al dettaglio dei prodotti venduti ed esposti alla vendita. Il titolare non risulta esserne in possesso, in violazione di ...