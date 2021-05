Chi è Marco Gervasoni, il prof. perquisito per le offese sui social a Mattarella (Di martedì 11 maggio 2021) Studioso del populismo, neo ideologo del sovranismo e allo stesso tempo scatenato critico dell’establishment e dei tic della sinistra conformista. Marco Gervasoni, professore ordinario di Storia contemporanea nel Dipartimento di Scienze Umane sociali dell’Università del Molise, vive planando sul doppio binario tra la dimensione di “puntuto" ricercatore politico e quella di irrefrenabile polemista social. E proprio lo stile da irriducibile bastian contrario gli ha causato conflitti con i gestori dei social e la perquisizione dei Ros nell'ambito dell'indagine per minacce a offese al presidente della Repubblica Sergio Mattarella (definito in un post “capo del regime sanitocratico”). E così l’accademico romano finisce nella lista (lunga) di docenti che sul ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 11 maggio 2021) Studioso del populismo, neo ideologo del sovranismo e allo stesso tempo scatenato critico dell’establishment e dei tic della sinistra conformista.essore ordinario di Storia contemporanea nel Dipartimento di Scienze Umanei dell’Università del Molise, vive planando sul doppio binario tra la dimensione di “puntuto" ricercatore politico e quella di irrefrenabile polemista. E proprio lo stile da irriducibile bastian contrario gli ha causato conflitti con i gestori deie la perquisizione dei Ros nell'ambito dell'indagine per minacce aal presidente della Repubblica Sergio(definito in un post “capo del regime sanitocratico”). E così l’accademico romano finisce nella lista (lunga) di docenti che sul ...

