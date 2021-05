Bruno Vespa come non si era mai visto prima 'Non serve a niente ...... '

(Di martedì 11 maggio 2021)è uno dei più importanti giornalisti del nostro paese e da tanti anni ormai è al timone di una trasmissione tra le più amate e seguite di Rai 1, ovvero Porta a Porta. Riguardo la sua carriera e vita professionale, sappiamo tanto ma in realtà che cosa conosciamo dalla sua vita privata? Ad esempio, non tutti forse sanno cheha un figlio di nome Federico. Quest’ultimo sembra che è in questo periodo abbia deciso di raccontarsi a 360° e raccontare soprattutto il suo dramma e la lotta contro la depressione. Ma cosa ha dichiarato l’uomo?, il racconto del figlio Federico Federicoè il figlio del noto giornalista e conduttore televisivo. Classe 1979 figlio di un celebre giornalista e anche di una madre ...

Advertising

LegaSalvini : ++ QUESTA SERA IL CAPITANO OSPITE DA BRUNO VESPA ++ ??Appuntamento alle ore 23:45, a #portaaporta. - franco_sala : Ciao @Cri_Giordano spiace molto che non ricambi il follow, come gli amici Nicola Porro, , MarioGiordano , Gianluigi… - Daviderel4 : RT @Teresa12401552: Ma sto fascistone di merda di Bruno Vespa che fa propaganda leghista affarista fascista marcia con i nostri soldi, anco… - Teresa12401552 : @ItaliaViva @Michele_Anzaldi Bravo sono d'accordo,e bisogna pure cacciare il fascistone leghista di Bruno Vespa che… - ANTEO17 : RT @Teresa12401552: Ma sto fascistone di merda di Bruno Vespa che fa propaganda leghista affarista fascista marcia con i nostri soldi, anco… -

Ultime Notizie dalla rete : Bruno Vespa

è uno dei più importanti giornalisti del nostro paese e da tanti anni ormai è al timone di una trasmissione tra le più amate e seguite di Rai 1, ovvero Porta a Porta. Riguardo la sua ...... laPiaggio di Corradino D'Ascanio su cui girovagavano per Roma Gregory Peck e Audrey Hepburn ... da Gio Ponti ad Albe Steiner, da Franco Albini aMunari. Lo ha detto una volta come meglio ...Bruno Vespa è uno dei più importanti giornalisti del nostro paese e da tanti anni ormai è al timone di una trasmissione tra le più amate e seguite di Rai 1, ovvero Porta a Porta.Eppure lei, spiega, preferisce mangiare pane e cipolla piuttosto che guadagnare qualcosa vendendo il libro:. Io sono una libraia e questo libro non lo vendo! So scelte, mejo pane e cipolla, che alimen ...