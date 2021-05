Berrettini-Millman in tv, Internazionali Roma: orario, programma, streaming (Di martedì 11 maggio 2021) Torna in campo Matteo Berrettini agli Internazionali d’Italia in quel di Roma. Il finalista del torneo di Madrid domani, dopo aver faticato nel primo turno con il georgiano Basilashvili, sfiderà nel secondo incontro del Masters1000 capitolino l’australiano John Millman, vincente senza patemi sul serbo Lajovic. L’azzurro parte ovviamente con i favori del pronostico, anche se si fanno sentire le fatiche fatte in Spagna. Fondamentale vincere per sognare di giocarsi gli ottavi di finale molto probabilmente con il greco Stefanos Tsitsipas davanti al pubblico di casa (ci sarà infatti accesso limitato ai tifosi nella giornata di giovedì). Il match di 2° turno Matteo Berrettini e John Millman si disputerà mercoledì 12 maggio come quarto e penultimo incontro dalle 10.00. La diretta televisiva ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021) Torna in campo Matteoaglid’Italia in quel di. Il finalista del torneo di Madrid domani, dopo aver faticato nel primo turno con il georgiano Basilashvili, sfiderà nel secondo incontro del Masters1000 capitolino l’australiano John, vincente senza patemi sul serbo Lajovic. L’azzurro parte ovviamente con i favori del pronostico, anche se si fanno sentire le fatiche fatte in Spagna. Fondamentale vincere per sognare di giocarsi gli ottavi di finale molto probabilmente con il greco Stefanos Tsitsipas davanti al pubblico di casa (ci sarà infatti accesso limitato ai tifosi nella giornata di giovedì). Il match di 2° turno Matteoe Johnsi disputerà mercoledì 12 maggio come quarto e penultimo incontro dalle 10.00. La diretta televisiva ...

