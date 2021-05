Bergamo | minacciato soccorritore | o ti vaccini o sei sospeso Da Eroe a reietto

(Di martedì 11 maggio 2021) Salta al contenuto Mar. Mag 11th, 2021 Grandeinganno.it Notizie Video5G Coronavirus Tecnologia Satira Nuovo Ordine Mondiale Come Eravamo Dopo vaccino Video DiGrande inganno.it Mag 11, 2021 Leggimi l’articolo L’di, lo chiamavano così perché correva da un posto all’altro con l’ambulanza quando nella città orobica gli anziani morivano come mosche stecchite. L’altro giorno gli hanno detto: o tioppure non lavori più… Tutti dovrebbero condividere questa testimonianza. Commenti Navigazione articoli LA LIBERTÀ NON HA ...

Advertising

DanielePizzo4 : NOTIZIE BERGAMO: MINACCIATO COL COLTELLO DA UN LADRO IN CORTILE, LO SEGUE IN AUTO E LO FA ARRESTARE -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo minacciato

BergamoNews.it

E l'elenco si è allungato di giorno in giorno negli ultimi giorni, daa Parma . I ... I grillini avevanodi non votare la fiducia, poi è arrivata la tregua. Il Senato ha dato il ...Per l'accusa, si convinse a raggiungere l'abitazione solo perché la figlia lo avevadi riferire al 118 che non ci voleva andare. Alla vigilia di Ferragosto gli epidosi contestati sono tre. ...Arrestato dai carabinieri della Compagnia di Treviglio un ladro di biciclette. E’un 43enne di Fara Olivana con Sola, che aveva compiuto il furto in un’abitazione a Lurano, in via Defendi. Le bici eran ...Il ladro è stato arrestato dopo che uno dei derubati lo ha inseguito e ha comunicato ai Carabinieri la sua posizione. Nella nottata tra domenica 9 e lunedì 10 maggio i Carabinieri della Compagnia di T ...