"A letto con lui? Ma sei scema!". Gianni Sperti umilia la dama davanti a tutti. Il gelo cala a UeD (Di martedì 11 maggio 2021) Nuovo appuntamento della settimana con 'Uomini e Donne'. Nella puntata dell'11 maggio si sono vissuti nuovamente momenti di tensione con Gianni Sperti protagonista. Si stava discutendo in particolar modo della frequentazione di due protagonisti del dating show di Maria De Filippi, quando l'opinionista ha reagito in modo decisamente spontaneo. Quando ha ascoltato la dichiarazione della dama, Gianni non ci ha visto più e ha attaccato immediatamente la donna. E non solo. Sul possibile addio di Gemma Galgani, nei giorni scorsi ha affermato: "Ma sono quasi certo che Gemma sarà ancora con noi". In queste ultime settimane si è spesso parlato di un possibile addio della Galgani alla nota trasmissione. Le parole di Gianni sembrano smentire un allontanamento della dama torinese, grande ...

