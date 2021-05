Violenza su donne: Bonetti, ‘Unire laboratorio da sostenere, colpita da coraggio università’ (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Il progetto Unire …finanziato dalla Presidenza del Consiglio e dal dipartimento pari opportunità è un laboratorio importante, materia strategica e trasversale che dobbiamo sempre più sostenere nel nostro Paese per costruire azioni di contrasto alla Violenza contro le donne”. Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti intervenendo all’incontro ‘Il ruolo dell’Università nel contrasto alla Violenza di genere’, organizzato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di Violenza di genere, in collaborazione con la Rete UN.I.RE. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Il progetto Unire …finanziato dalla Presidenza del Consiglio e dal dipartimento pari opportunità è unimportante, materia strategica e trasversale che dobbiamo sempre piùnel nostro Paese per costruire azioni di contrasto allacontro le”. Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la famiglia Elenaintervenendo all’incontro ‘Il ruolo dell’Università nel contrasto alladi genere’, organizzato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma didi genere, in collaborazione con la Rete UN.I.RE. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

