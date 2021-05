Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 10 maggio 2021)DEL 10 MAGGIOORE 10.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; ANCORA CRITICA LA SITUAZIONE SULLA VIA AURELIA, LUNGHE CODE DA MALAGROTTA A LARGO PERASSI. L’INCIDENTE E’ AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI STAZIONE AURELIA E PER RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALTEZZA LARGO PERASSI ALTRO INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE SUD AL KM 18; TRAFFICO BLOCCATO TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: RALLENTAMENTI E CODE IN INTERNA TRA PRENESTINA E CIAMPINO E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA. IN ESTERNA SI VIAGGIA A RILENTO TRA CASILINA E LA A24-L’AQUILA. E SULLA TANGENZIALE EST CODE PER INCIDENTE TRA LA GALLERIA PITTALUGA E SALARIA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. DA ERICA TERENZI ...