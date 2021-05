Un sismografo umano che registra la società

(Di martedì 11 maggio 2021) C’è un’immagine tra le migliaia che documentano la vita e le azioni di Joseph Beuys, più indimenticabile di ogni altra. È quella scattata a Napoli, nella galleria di Lucio Amelio, il 17 aprile 1981. Vediamo l’artista, appartato e rannicchiato sotto uno dei tavoli da lavoro che aveva raccolto nelle zone colpite dal terremoto dell’Irpinia. Con matite di diversi colori stava tracciando su un rotolo di carta per elettrocardiogrammi lungo ben 34 metri, il «diagramma terremoto»: come un, voleva … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Di questa seconda azione Petra Richter restituisce una suggestiva immagine di Beuys, descrivendolo come un '[…] assorbito nel tracciare le vibrazioni di un terremoto ...Di questa seconda azione Petra Richter restituisce una suggestiva immagine di Beuys, descrivendolo come un '[…] assorbito nel tracciare le vibrazioni di un terremoto ...Una serie di eventi dedicati al grande artista, attivo anche in città, curati dal Goethe-Institut insieme con Fondazione Morra e Associazione ...Artista d’azione, attivista, ambientalista, scultore, performer, disegnatore e professore all’Accademia d’Arte di Düsseldorf: Joseph Beuys avrebbe compiuto ...