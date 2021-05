Termina in parità il weekend di fuoco spagnolo (Di lunedì 10 maggio 2021) Rimane apertissima la Liga 20/21. Nonostante la 35° giornata vedesse il doppio scontro diretto al vertice entrambe le partite sono Terminate in parità. Così l’unico realmente avvantaggiato dal fine settimana spagnolo è il Cholo Simeone che si mette alle spalle un’altra giornata vedendo invariato il distacco dalle inseguitrici. Lo scialbo 0-0 del Camp Nou avvicina i colchoneros al titolo che manca dal 2014. A tre giornate dal termine e con 3 squadre in 2 punti in Liga rimane ancora tutto aperto dopo i risultati della 35° giornata. La Liga: i risultati del weekend A detta di tutti questo sarebbe stato il weekend decisivo per l’assegnazione del titolo in Spagna. Potrebbe essere andata così ma per ora è ancora tutto aperto. Lo 0-0 con cui il Cholo e i suoi sono usciti da Barcellona non sarà decisivo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 10 maggio 2021) Rimane apertissima la Liga 20/21. Nonostante la 35° giornata vedesse il doppio scontro diretto al vertice entrambe le partite sonote in. Così l’unico realmente avvantaggiato dal fine settimanaè il Cholo Simeone che si mette alle spalle un’altra giornata vedendo invariato il distacco dalle inseguitrici. Lo scialbo 0-0 del Camp Nou avvicina i colchoneros al titolo che manca dal 2014. A tre giornate dal termine e con 3 squadre in 2 punti in Liga rimane ancora tutto aperto dopo i risultati della 35° giornata. La Liga: i risultati delA detta di tutti questo sarebbe stato ildecisivo per l’assegnazione del titolo in Spagna. Potrebbe essere andata così ma per ora è ancora tutto aperto. Lo 0-0 con cui il Cholo e i suoi sono usciti da Barcellona non sarà decisivo ...

Advertising

pinksoccer024 : #Bundesliga, termina in parità la supersfida tra @VfL_Frauen e @FCBfrauen , che lascia immutata la distanza tra le… - parissgitalia : Termina in parità a Rennes: 1-1 con tanta ma tanta sofferenza! La corsa al titolo si fa in salita a questo punto; m… - SalentoSport : #NARDÒ – Scialpi riprende Benvenga. La sfida con la #FidelisAndria termina in parità - sportli26181512 : Verona-Torino 1-1, gol e highlights. Reti di Vojvoda e Dimarco, solo un punto per Nicola: Termina in parità il matc… - BfcOfficialPage : ? | FINE PARTITA La partita contro il Filecchio al cardiopalma termina 3??-3?? Nel secondo tempo, dopo il moment… -

Ultime Notizie dalla rete : Termina parità BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +0,78%, Unicredit a +5,39% (10 maggio 2021) Terna, invece, termina la seduta in parità. I rialzi più consistenti sono quelli di A2A (+1,01%), Azimut (+1,44%), Banca Generali (+1,35%), Banca Mediolanum (+1,15%), Banco Bpm (+2,76%), Bper (+3,87%)...

DIRETTA/ Pisa Entella (risultato finale 3 - 2) streaming video: la decide Palombi Termina in parità la prima frazione di gioco, la decidono al momento Koutsoupias e Belli. Gara molto vivace e ricca di emozioni. (agg. Umberto Tessier) SERIE B, BRESCIA E CHIEVO AI PLAYOFF/ Spal ...

Verona-Torino 1-1, gol e highlights. Reti di Vojvoda e Dimarco, solo un punto per Nicola Sky Sport Terna, invece,la seduta in. I rialzi più consistenti sono quelli di A2A (+1,01%), Azimut (+1,44%), Banca Generali (+1,35%), Banca Mediolanum (+1,15%), Banco Bpm (+2,76%), Bper (+3,87%)...inla prima frazione di gioco, la decidono al momento Koutsoupias e Belli. Gara molto vivace e ricca di emozioni. (agg. Umberto Tessier) SERIE B, BRESCIA E CHIEVO AI PLAYOFF/ Spal ...