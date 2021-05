Somministrazione sbagliata al Noa

(Di lunedì 10 maggio 2021) Una dottoressa di soli 23 anni è stata vaccinata per errore con 6 dosi di vaccino Pfizer. Il fatto è accaduto a Massa Carrara e ora si trova ricoverata. Dottoressa 23enne vaccinata con 6 dosi di Pfizer per errore a Massa Carrara: ricoverata su Notizie.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Somministrazione sbagliata

Il Piccolo

...la loro federazione internazionale ritengono la sospensione una risposta semplice maun ...e terapie Intensive il Ministero della Salute suggerisce di posticipare la seconda......e le varie articolazioni del sistema sanitario cooperano nella ripartizione e... Questo non significa che la strategia fosse, era - ed è - difficile pensare che un solo stato, ...Laura Taroni doveva essere condannata all’ergastolo. Fu "errato il calcolo della pena effettuato in primo grado". "La pena che avrebbe dovuto irrogare il giudice di primo grado in relazione ai due erg ...Secondo i medici della Federazione degli oncologi, cardiologi ed ematologi, è sbagliato somministrare la seconda dose di vaccino ai fragili dopo 42 giorni ...