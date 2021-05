Silvia, la ragazza transgender aggredita a Torino mentre passeggiava col compagno: “Fr**i vi ammazzo!” (Di lunedì 10 maggio 2021) Eppure c’è chi dice che le priorità siano altre, e non l’approvazione del Ddl Zan. Torino, venerdì 7 maggio: Silvia, ragazza transgender, passeggia con il suo compagno per le strade della città. Dopo aver cenato insieme in un ristorante camminano a braccetto e mancano poco più di duecento metri all’hotel che avevano prenotato per soggiornare in città: “Quando un ragazzo si è alzato di scatto e ci ha urlato “fr*ci di merda! Io vi ammazzo!”. A raccontare la storia e intervistare Silvia è il sito Gay.it. A loro dice anche che non si erano dati nemmeno un bacio e che non indossava neanche gonna e tacchi, ma solo “una felpa, un jeans e un po’ di trucco”. Continua: “Io l’ho guardato in faccia e lui mi ha detto “non mi devi neanche guardare perché ti ammazzo! ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Eppure c’è chi dice che le priorità siano altre, e non l’approvazione del Ddl Zan., venerdì 7 maggio:, passeggia con il suoper le strade della città. Dopo aver cenato insieme in un ristorante camminano a braccetto e mancano poco più di duecento metri all’hotel che avevano prenotato per soggiornare in città: “Quando un ragazzo si è alzato di scatto e ci ha urlato “fr*ci di merda! Io vi”. A raccontare la storia e intervistareè il sito Gay.it. A loro dice anche che non si erano dati nemmeno un bacio e che non indossava neanche gonna e tacchi, ma solo “una felpa, un jeans e un po’ di trucco”. Continua: “Io l’ho guardato in faccia e lui mi ha detto “non mi devi neanche guardare perché ti...

