Samantha Curcio e Alessio Ceniccola | che meraviglia | è successo subito dopo la scelta a Uomini e Donne

A Uomini e Donne è il momento della scelta per Samantha Curcio. Una scelta inaspettata con tanto di standing ovation finale: è Alessio l'uomo con lui la tronista vuole proseguire la sua avventura al di fuori del dating show di Maria De Filippi. Rispetto al solito, Samantha ha fatto entrare per primo proprio Alessio Ceniccola e in seguito l'altro corteggiatore ha cui ha detto no. Samantha ha ammesso che per lei è molto difficile e che ha sempre avuto dubbi sul suo carattere, ma poi ha capito che è "un ragazzo dignitoso" e sa "crescere senza perdere il romanticismo". "Sei il primo uomo che mi ha fatto sentire bella – ha continuato -, una principessa, che mi ha fatto sognare la favola che cercavo, il ...

