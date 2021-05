Salernitana in serie A, i tifosi festeggiano intonando cori contro Napoli e i napoletani – VIDEO (Di lunedì 10 maggio 2021) La Salernitana in serie A. Dopo 23 anni i granata ritornano nella massima serie. La Salernitana ha battuto il Pescara per 3-0 e si è conquistata l’accesso in serie A. Claudio Lotito ha riportato la Salernitana in serie A, è’ festa grande per la città di Salerno.Una gioia incontenibile per i tifosi della Salernitana che attendevano da tempo il ritorno nella massima serie del campionato di calcio italiano. Tantissimi tifosi granata si sono riversati per le strade della città, in tanti, come a Milano, rigorosamente senza mascherina come si può vedere dalle immagini trasmesse dai media e dai VIDEO che girano suoi social alcuni VIDEO. I tifosi della ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 10 maggio 2021) LainA. Dopo 23 anni i granata ritornano nella massima. Laha battuto il Pescara per 3-0 e si è conquistata l’accesso inA. Claudio Lotito ha riportato lainA, è’ festa grande per la città di Salerno.Una gioia incontenibile per idellache attendevano da tempo il ritorno nella massimadel campionato di calcio italiano. Tantissimigranata si sono riversati per le strade della città, in tanti, come a Milano, rigorosamente senza mascherina come si può vedere dalle immagini trasmesse dai media e daiche girano suoi social alcuni. Idella ...

Advertising

CB_Ignoranza : La Salernitana è ufficialmente in Serie A. #Salernitana #SerieA #Lotito - OptaPaolo : 3 - La #Salernitana conquista la sua terza promozione in Serie A, dopo quelle del 1997/98 e del 1946/47, e torna a… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE B LA SALERNITANA PROMOSSA IN SERIE A Decisiva la vittoria 3-0 contro il Pescara #SkySport #SerieB… - ReggioPress : Salernitana in Serie A dopo 23 anni - tvoggi : SALERNITANA IN SERIE A, E’ FESTA IN CITTA’ Tanta gente in strada a Salerno, traffico bloccato lungo tutta via Roma… -