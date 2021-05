Riccardo Guarnieri shock: “Con Roberta crisi finta, lei voleva tornare a Uomini e Donne” (Di lunedì 10 maggio 2021) Nello studio di Uomini e Donne è successo quello che nessuno si sarebbe mai aspettato: nel corso dell’ultima registrazione del programma di Maria De Filippi, avvenuta domenica scorsa, Riccardo Guarnieri ha fatto una rivelazione shock. Dopo che Roberta Di Padua ha dichiarato di voler chiudere definitivamente con lui, accusandolo di essere un maniaco del controllo e persino di essere poco prestante a letto, il cavaliere tarantino non ce l’ha fatta più e ha vuotato il sacco. Lui e Roberta inizialmente erano d’accordo nell’inscenare una finta crisi per far sì che lei potesse tornare in trasmissione. L’uomo, infatti, ha rivelato di essersi prestato all’inganno in quanto la (ex?) compagna voleva avere ancora ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 10 maggio 2021) Nello studio diè successo quello che nessuno si sarebbe mai aspettato: nel corso dell’ultima registrazione del programma di Maria De Filippi, avvenuta domenica scorsa,ha fatto una rivelazione. Dopo cheDi Padua ha dichiarato di voler chiudere definitivamente con lui, accusandolo di essere un maniaco del controllo e persino di essere poco prestante a letto, il cavaliere tarantino non ce l’ha fatta più e ha vuotato il sacco. Lui einizialmente erano d’accordo nell’inscenare unaper far sì che lei potessein trasmissione. L’uomo, infatti, ha rivelato di essersi prestato all’inganno in quanto la (ex?) compagnaavere ancora ...

