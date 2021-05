Pirlo subito alla Continassa | i tempi dell' addio e il ruolo dei senatori

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo subito

...che la mette con un piede e mezzo fuori dalla prossima Champions League e Andreaè ancora l'allenatore della Juventus, a dirigere già nella mattinata del day after i lavori ripartiti...al capolinea: "Non sono riuscito a fare quello che volevo"Ramsey al J Medical: visite anche per il gallese. Il centrocampista bianconero è pronto a iniziare la stagione (dal nostro inviato al J Medical Alessandro Villano)... News9 mesi fa Colomba: «Pirlo ha ...Pirlo subito alla Continassa: i tempi dell’addio e il ruolo dei senatoriIl day after dell’allenatore della Juve, già al centro sportivo bianconero per la ripresa degli allenamenti, tra le voci di un c ...