A Marlengo, nel Meranese, un Orso è stato catturato, monito di radiocollare e poi liberato nuovamente. Nei giorni scorsi il plantigrado aveva sbranato una decina di animali del vicino maso

Ultime Notizie dalla rete : Orso catturato Orso catturato e liberato con radiocollare in Alto Adige A Marlengo, nel Meranese, un orso è stato catturato, monito di radiocollare e poi liberato nuovamente. Nei giorni scorsi il plantigrado aveva sbranato una decina di animali del vicino maso Flatscherhof. Come spiega il direttore ...

