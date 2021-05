“Non lo vuole dire”. UeD, bomba contro Roberta Di Padua (e Riccardo Guarnieri): “Lei sapeva…” (Di lunedì 10 maggio 2021) Non c’è pace per Roberta di Padua e Riccardo Guarnieri, la coppia è sempre più sotto torchio. Dentro lo studio volano gli stracci e fuori sono tanti i fan che iniziano farsi delle domande. La bomba è scoppiata qualche settimana fa, quando Riccardo aveva ammesso di vivere alcune turbolenze con la dama. Turbolenze deflagrate la scorsa settimana quando, a due mesi circa dalla scelta, i due sono tornati a Uomini e Donne con un scambio di accuse pesanti. “La colpa è mia. Sapevo com’era Riccardo, conoscevo il suo carattere e il suo modo di fare – ha esordito Roberta Di Padua – Sono voluta andare fino in fondo e oggi è difficile. È difficile affrontare le giornate. Ci sono troppe cose che non sono andate. Per carattere all’inizio ho un po’ ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 10 maggio 2021) Non c’è pace perdi, la coppia è sempre più sotto torchio. Dentro lo studio volano gli stracci e fuori sono tanti i fan che iniziano farsi delle domande. Laè scoppiata qualche settimana fa, quandoaveva ammesso di vivere alcune turbolenze con la dama. Turbolenze deflagrate la scorsa settimana quando, a due mesi circa dalla scelta, i due sono tornati a Uomini e Donne con un scambio di accuse pesanti. “La colpa è mia. Sapevo com’era, conoscevo il suo carattere e il suo modo di fare – ha esorditoDi– Sono voluta andare fino in fondo e oggi è difficile. È difficile affrontare le giornate. Ci sono troppe cose che non sono andate. Per carattere all’inizio ho un po’ ...

Advertising

RobertoBurioni : Quando leggete il post populista del cretino di turno che vuole farsi bello, ricordatevi di una cosa semplice sempl… - petergomezblog : Ddl Zan, in 8mila alla manifestazione di Milano: “La gente vuole questa legge che non è per le minoranze ma contro… - paolaturci : Applausi a @robertosaviano #ddlzan se non si comprende così allora non si vuole comprendere - Lux97335459 : RT @mdimagritt: Chi dice che le fossili sono indispensabili, o é portatore d’interessi o non ha idea di che parla. Con un prezzo ragionevol… - tomascann : RT @marcocanestrari: #Casaleggio non vuole soldi solo dal #M5s. Vuole pure i miei, perché ho raccontato il suo Sistema. Con me le intimidaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Non vuole Sileri: "Niente mascherina con 30 milioni di vaccinati" Secondo Sileri "per la quota di persone che non vuole vaccinarsi serviranno campagne di informazione. Ma attenzione, la presenza di un Green Pass, che ti consente la mobilità, di muoverti, sarà un ...

Migranti: Salvini,a Draghi porteremo modelli altri paesi "2.148 sbarchi in 24 ore non sono compatibili con un paese che vuole ripartire. Ne parleremo con Draghi". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, in un incontro con i giornalisti fuori dalla sede di Regione Lombardia.

Gerd, il Sudan non vuole “essere in balia” dell'Etiopia | Rivista Africa Rivista Africa La Generazione Z? Chi sono i ragazzi degli anni ‘20 in 12 punti Generazione Z: molti ne parlano, quasi nessuno la conosce veramente. Lo si può verificare già partendo da una domanda elementare: “Chi sono?”. Se, infatti, chiedessimo in giro come si chiamano i nati ...

Migranti: Salvini,a Draghi porteremo modelli altri paesi "2.148 sbarchi in 24 ore non sono compatibili con un paese che vuole ripartire. Ne parleremo con Draghi". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, in un incontro con i giornalisti fuori dalla ...

Secondo Sileri "per la quota di persone chevaccinarsi serviranno campagne di informazione. Ma attenzione, la presenza di un Green Pass, che ti consente la mobilità, di muoverti, sarà un ..."2.148 sbarchi in 24 oresono compatibili con un paese cheripartire. Ne parleremo con Draghi". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, in un incontro con i giornalisti fuori dalla sede di Regione Lombardia.Generazione Z: molti ne parlano, quasi nessuno la conosce veramente. Lo si può verificare già partendo da una domanda elementare: “Chi sono?”. Se, infatti, chiedessimo in giro come si chiamano i nati ..."2.148 sbarchi in 24 ore non sono compatibili con un paese che vuole ripartire. Ne parleremo con Draghi". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, in un incontro con i giornalisti fuori dalla ...