Non è cinese ma è nigeriano il razzo Osimhen sullo stadio di La Spezia (Di lunedì 10 maggio 2021) FALLI DA DIETRO – 35a GIORNATA DEL CAMPIONATO 2020-21 Claudio Ranieri si schiera con i suoi calciatori ad applaudire i Campioni d’Italia. E’ l’immagine più bella di questa 35° giornata. Signori si nasce. C’è bisogno di questi esempi di civiltà sportiva. Mai come ora. Mai come ora il calcio ne ha bisogno. Questo calcio indebitato e corrotto. Devastato come un Re Lear disperato da venti e tempeste squassanti. La Superlega famigerata fa discutere ancora. Uefa e Fifa minacciano sanzioni contro le farabutte che non hanno chiesto perdono. Due anni senza Champions. Voci vicine alla Figc – nota succursale degli Agnelli – riferiscono di un Gravina intenzionato addirittura a escludere gli ergastolani dal campionato. Ma chi ci crede? Emozioni per i due mini tornei di testa e di coda. Al Franchi gli Stilnovisti cercano punti per la salvezza. Gli Aquilotti per l’Europa. Dusan Vlahovic si arma di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 10 maggio 2021) FALLI DA DIETRO – 35a GIORNATA DEL CAMPIONATO 2020-21 Claudio Ranieri si schiera con i suoi calciatori ad applaudire i Campioni d’Italia. E’ l’immagine più bella di questa 35° giornata. Signori si nasce. C’è bisogno di questi esempi di civiltà sportiva. Mai come ora. Mai come ora il calcio ne ha bisogno. Questo calcio indebitato e corrotto. Devastato come un Re Lear disperato da venti e tempeste squassanti. La Superlega famigerata fa discutere ancora. Uefa e Fifa minacciano sanzioni contro le farabutte che non hanno chiesto perdono. Due anni senza Champions. Voci vicine alla Figc – nota succursale degli Agnelli – riferiscono di un Gravina intenzionato addirittura a escludere gli ergastolani dal campionato. Ma chi ci crede? Emozioni per i due mini tornei di testa e di coda. Al Franchi gli Stilnovisti cercano punti per la salvezza. Gli Aquilotti per l’Europa. Dusan Vlahovic si arma di ...

Advertising

trash_italiano : Il razzo cinese che cade sulle Maldive e non su di me - GDF : La #GDF #Venezia ha sequestrato 1,4 milioni di mascherine anti #Covid non conformi di produzione e provenienza cine… - DPCgov : Siamo in #ComitatoOperativo per monitorare il rientro in atmosfera del razzo cinese. Per ora non si può escludere l… - chellacantra : @cimbolano Il vaccino cinese non funziona lo hanno detto anche loro... - napolista : Non è cinese ma è nigeriano il razzo #Osimhen sullo stadio di La Spezia. Di Nello Mascia -