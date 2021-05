Napoli | movida “blindata” | sanzionati due noti locali aperti oltre le 22 Clienti in fuga

(Di lunedì 10 maggio 2021) Continuano in maniera serrata i controlli anti-covid nella. Ieri sera, alle 23 circa, gli agenti del Commissariato Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Coroglio, hanno visto un bar in attività e diverse persone sedute ai tavoli che, alla vista della volante, si sono allontanate velocemente. Controlli interforze contro L'articolo Teleclubitaliazie dae dall'Italia.

La Salernitana torna in Serie A dopo 27 anni: in città, tifosi nelle strade e sul Lungomare, saltano le regole anti-contagio da Covid.
NAPOLI – Ancora forte l'attenzione che i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli dedicano al rispetto della normativa anti-contagio. Durante la scorsa serata e l'intera nottata, gli sforzi dei m ...