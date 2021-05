Meteo con CALDO precoce | irruento Previsione

(Di lunedì 10 maggio 2021)con.Passano i giorni, è vero, ma i modelli previsionali continuano a indicarci una via che sembra condurre chiaramente all’Estate. Indizi, certo, ma come si suol dire più indizi fanno una prova… Potrebbe essere la volta buona, le condizionipotrebbero cambiare bruscamente registro nell’ultima settimana di maggio. Si arriverà a quel punto che con ogni probabilità il desiderio più grande sarà quello del bel tempo. Si arriverà a quel punto dopo aver affrontato, come vedremo in altri approfondimenti, un periodo di marcata instabilità atmosferica o addirittura di maltempo. Almeno due perturbazioni atlantiche, una delle quali sembrerebbe in grado di causare l’isolamento di un vortice ciclonico sui nostri mari. Ma ciò che preme evidenziare, ancora una volta, è che le temperature potrebbero ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Meteo con

Read More: primavera ancora instabile, da domani 11 maggio piogge e temporali 10 Maggio ... Read More Ambiente Rubrica Prometeo del 9 maggio realizzata in collaborazioneCNR MEDIA 10 ...Read More: primavera ancora instabile, da domani 11 maggio piogge e temporali 10 Maggio ... Read More Ambiente Rubrica Prometeo del 9 maggio realizzata in collaborazioneCNR MEDIA 10 ...Come accaduto a novembre, folla alla Lidl prima dell’apertura per mettere le mani sulle sneaker colorate. Stavolta però l’obiettivo non sembra essere la rivendita online, su eBay o Amazon, ma l’acquis ...Quella del divorzio tra Bill e Melinda Gates è sicuramente la notizia più discussa del momento e non poteva quindi mancare nella “rassegna stampa” di Luciana Littizzetto a Che Tempo Che Fa. Così, nell ...