Melanzane impanate light | sembrano fritte | ma non lo sono

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 10 maggio 2021), che bontà! Le mangiamo spesso e volentieri e spesso e volentieri. Perché il fritto, si sa, è tanto buono. Sì, però fa anche male. C’è un modo per gustare delleche non facciano rimpiangere quellee che siano altrettanto buone e più sane? Ma certo che c’è: te lo spieghiamo con la ricetta che segue. Si tratta di deliziose: la loro nota caratteristica e in fondo anche un po’ giocosa è che, ma in realtà non lo, perchécotte in forno. Ma eccoci alla ricetta. Gli ingredienti Ti servono: duee ...