Mazzoleni e Doveri | dovevate aspettarvelo

(Di lunedì 10 maggio 2021) Ufficiali le designazioni per il prossimo turno di campionato: ecco la decisione presa perdopo Benevento-Cagliari Un turno di stop dopo le polemiche del Vigorito: è questa la decisione del designatore nei confronti di, rispettivamente arbitro e Var di Benevento-Cagliari, al centro del ciclone per il rigore prima assegnato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

UFFICIALE - Rese note le designazioni delle sestine arbitrali per la trentaseiesima giornata di Serie A. Di seguito il comunicato. ATALANTA " BENEVENTO h. 20.45 MASSA PERETTI " BINDONI IV: DI MARTINO ...'Sono ancora un po' incavolato'. Clemente Mastella , sindaco di Benevento, torna sulle polemiche arbitrali dopo il rigore concesso e poi negato dalla coppianella gara col Cagliari e a 'Il sogno nel cuore' su 1 station Radio dice: 'E' un danno per la società e per la città, gli avvocati potrebbero chiedere un risarcimento, siamo stati ...Si può anche togliere, il signor Mazzoleni col c... su una panchina non riesce a guardare ... il numero uno del calcio italiano a margine di un evento a Napoli-. Ma non deve essere mai superato il ...Il patron della Strega ha attaccato pubblicamente l’addetto al Var Mazzoleni, che sull’1-2 ha richiamato l’arbitro Doveri che aveva assegnato calcio di rigore ai padroni di casa. Ultim’ora Benevento: ...