Marelli: «Benevento-Cagliari? È un rigorino ma assegnato dal campo non poteva essere revocato»

Luca Marelli, ex arbitro, ha commentato così l'operato di Doveri durante Benevento Cagliari. Le sue dichiarazioni Attraverso il suo canale Youtube, Luca Marelli ha commentato l'operato di Doveri in Benevento Cagliari. Le parole dell'ex arbitro. RIGORE – «Doveri è tra i primi tre arbitri della stagione per rendimento. Sul rigore Doveri è in buona posizione, vede e valuta quello che è successo e assegna il calcio di rigore. Questo in campo si fischia praticamente sempre perché a volte si deve andare anche per sensazione. L'episodio rivisto condanna il contatto, c'è anche se lieve ma Viola non allarga il piede e Asamoah entra male, scoordinato senza possibilità di prendere la palla. Il contatto c'è e si vede tutto. Il problema nasce circa un minuto e mezzo dopo quando ...

