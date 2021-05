M5s minaccia la crisi nel Lazio, stop Zingaretti e Pd candida Gualtieri (Di lunedì 10 maggio 2021) La candidatura di Nicola Zingaretti a Roma sembrava cosa fatta, ma tutto è saltato nel giro di poche ore, dopo la minaccia M5s di mettere in crisi la giunta regionale del Lazio. La tenuta dell'alleanza anche in regione era la condizione posta dall'ex segretario Pd per gettarsi nella mischia per il Campidoglio e il discorso si è chiuso con la nota diffusa a metà pomeriggio da Roberta Lombardi e Valentina Corrado, assessori M5s nella giunta di Zingaretti: una candidatura a Roma dell'ex leader Pd, hanno scritto le due esponenti 5 stelle, "inevitabilmente avrebbe ripercussioni sulla tenuta dell'attuale maggioranza regionale e su scenari di future alleanze nel Lazio".Un ultimatum vero e proprio per fermare la candidatura ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 10 maggio 2021) Latura di Nicolaa Roma sembrava cosa fatta, ma tutto è saltato nel giro di poche ore, dopo laM5s di mettere inla giunta regionale del. La tenuta dell'alleanza anche in regione era la condizione posta dall'ex segretario Pd per gettarsi nella mischia per il Campidoglio e il discorso si è chiuso con la nota diffusa a metà pomeriggio da Roberta Lombardi e Valentina Corrado, assessori M5s nella giunta di: unatura a Roma dell'ex leader Pd, hanno scritto le due esponenti 5 stelle, "inevitabilmente avrebbe ripercussioni sulla tenuta dell'attuale maggioranza regionale e su scenari di future alleanze nel".Un ultimatum vero e proprio per fermare latura ...

