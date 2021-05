Lombardia: da Regione ok manifestazioni di interesse progetti montagna e sistema rurale (2) (Di lunedì 10 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 10 maggio 2021) su Notizie.it.

Advertising

RegLombardia : #pianovaccinazioni Dalla mezzanotte di oggi anche le persone tra i 50 e i 59 anni di età potranno prenotare la vacc… - borghi_claudio : Oggi a @OmnibusLa7 abbiamo imparato che i nostri virologi televisivi ce li invidia il mondo. Che i turisti per veni… - ricpuglisi : Qual è la regione italiana che vaccina più lentamente, in rapporto alla popolazione? Ho il vago sospetto che -se n… - cinziotta73 : @mignoloeprof Non è come il fascicolo sanitario di Regione Lombardia? L'utente poi puoi scegliere se rendere visibile i suoi dati o no. - balestro_beppe : RT @alessandrogn: Minuti per prenotare il vaccino sul sito della Regione Lombardia: due, scarsi. I mastini del giornalismo indaghino. -