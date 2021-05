Lancio Samsung Galaxy S21 FE | Z Fold 3 e Z Flip 3 ad agosto | i dettagli

(Di lunedì 10 maggio 2021) Dopo aver rilasciato la serie deiS21 qualche mese fa, la società sudcoreana è pronta a presentare tre nuovi smartphone di fascia alta nella seconda metà del 2021. Si tratta deiS21 FE,3 e3, che, come riportato da ‘SamMobile‘, potrebbero arrivare sul mercato per la fine di(ci sono ancora degli accordi in corso con alcuni operatori di telefonia mobile locali), uno o due mesi prima deldel2 e delS20 FE (il primo è stato lanciato a settembre 2020, mentre il secondo ad ottobre, un mese dopo). IlS21 FE potrebbe avere un ...

... inil 3 agosto, avrà un prezzo compreso tra i 990 ed i 1199 dollari (ci sarà poi da fare la conversione in euro naturalmente), andando così a costare meno del suo predecessore. Il......Display (SDC) e quello dell'unità di controllo degli stessi (Display Driver IC)...- Chi Kuo e a quanto prospettano anche altri analisti potrebbe avere solo il suo trampolino di...Ideata da Cheil Worldwide España e Samsung per gli utenti di lingua spagnola e integrata con l’assistente Bixby ...Samsung Galaxy S21 FE in arrivo con tanti diverse colorazioni. Ecco tutti i modelli in un video veramente incredibile.