Incidente al Mugello, motocicilista muore in pista: inutili gli interventi dei rianimatori (Di lunedì 10 maggio 2021) Incidente di gara mortale durante il fine settimana della Coppa Italia di motociclismo al Mugello. Stelvio Boaretto, un pilota amatore di 59 anni, originario di Padova, ha perso la vita in uno scontro che ha coinvolto più moto, con una tragica carambola all'uscita di una curva. Il motociclista, di professione veterinario, è rimasto coinvolto in una caduta e da subito le sue condizioni sono apparse molto gravi. Boaretto è stato immediatamente soccorso e rianimato in pista, prima di essere trasportato al Centro Medico del circuito. Lì è deceduto a causa delle lesioni riportate. L'uomo non era un professionista, ma un grande amante delle due ruote. La sua professione gli era valsa il soprannome di "dottore" all'interno dei circuiti di mezza Europa sui quali aveva gareggiato. Amante degli animali e dei vini, era un appassionato ...

