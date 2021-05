Giro d’Italia 2021, Ponomar che paura: acrobazia per evitare di cadere in un dirupo (VIDEO) (Di lunedì 10 maggio 2021) Che paura per Andrij Ponomar durante la terza tappa del Giro d’Italia 2021. Il corridore ucraino in discesa rischia di andare dritto e di finire in un dirupo, ma con un’abile frenata e una vera e propria acrobazia riesce a evitare di finire nel burrone, curvando la traiettoria all’ultimo istante e riuscendo a portarsi sulla carreggiata. In alto il VIDEO del suo piccolo miracolo. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 10 maggio 2021) Cheper Andrijdurante la terza tappa del. Il corridore ucraino in discesa rischia di andare dritto e di finire in un, ma con un’abile frenata e una vera e propriariesce adi finire nel burrone, curvando la traiettoria all’ultimo istante e riuscendo a portarsi sulla carreggiata. In alto ildel suo piccolo miracolo. SportFace.

