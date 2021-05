Fognini-Nishikori in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Internazionali BNL d’Italia 2021 (Di lunedì 10 maggio 2021) Fabio Fognini e Kei Nishikori oggi si sfidano nell’incontro di primo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2021. Entrambi i giocatori sono reduci da una sconfitta al secondo turno a Madrid e vogliono immediatamente riscattarsi. Il giapponese è avanti 2-1 nei precedenti e si è anche aggiudicato l’unico sulla terra. Tuttavia Fognini parte tutt’altro che spacciato e proverà ad esprimere il suo miglior tennis sulla sua superfice prediletta. SEGUI IL LIVE DEL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI I RISULTATI GIORNO PER GIORNO La sfida va in scena nella giornata odierna, lunedì 10 maggio, come secondo match sulla Grand Stand Arena dalle ore 10:00 (dopo Travaglia-Paire). La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canale 201 o 204), con ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 maggio 2021) Fabioe Keisi sfidano nell’incontro di primo turno degliBNL. Entrambi i giocatori sono reduci da una sconfitta al secondo turno a Madrid e vogliono immediatamente riscattarsi. Il giapponese è avanti 2-1 nei precedenti e si è anche aggiudicato l’unico sulla terra. Tuttaviaparte tutt’altro che spacciato e proverà ad esprimere il suo miglior tennis sulla sua superfice prediletta. SEGUI IL LIVE DEL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI I RISULTATI GIORNO PER GIORNO La sfida va in scena nella giornata odierna, lunedì 10 maggio, come secondo match sulla Grand Stand Arena dalle ore 10:00 (dopo Travaglia-Paire). Latelevisiva sarà offerta da Sky Sport (201 o 204), con ...

