Emergenza migranti | in 24 ore approdate a Lampedusa 2 128 persone

(Di lunedì 10 maggio 2021) Nelle ultime 24 ore asi sono registrati 20 sbarchi per un totale di 2.128, la maggior parte dei quali già trasferiti negli hotspot. Gli ultimi sono giunti poco prima di mezzanotte ...

AGI - Agenzia Italia

Ad esser arrivati in Italia dalla mezzanotte in poi sono dunque 635. La Guardia costiera libica , ha inoltre fatto sapere di aver soccorso 291provenienti da diverse nazioni , "......il surriscaldamento delle relazioni diplomatiche con la Libia e rilancia l'immigrazione nel canale di Sicilia in meno di 20 ore 15 balconi con approdati sull'isola con oltre 1400...Non si arresta l’emergenza a Lampedusa dove durante la notte sono sbarcati altri 635 migranti, arrivati con 4 barconi. Poco prima di mezzanotte una motovedetta della Capitaneria ha soccorso un pescher ...Nuovo maxi sbarco a Lampedusa, il quinto consecutivo nel giro di poche ore. Le motovedette della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza hanno sbarcato sul molo Favaloro 398 migranti di ...