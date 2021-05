Covid, le iniettano 6 dosi di vaccino per sbaglio: ragazza ricoverata a Massa (Di lunedì 10 maggio 2021) La 23enne sotto osservazione per escludere effetti collaterali pesanti. La sperimentazione Pfizer relativa al sovradosaggio si ferma infatti a quota quattro Sembrava una vaccinazione come tante, di ... Leggi su adnkronos (Di lunedì 10 maggio 2021) La 23enne sotto osservazione per escludere effetti collaterali pesanti. La sperimentazione Pfizer relativa al sovradosaggio si ferma infatti a quota quattro Sembrava una vaccinazione come tante, di ...

Advertising

Adnkronos : Le iniettano 6 dosi di #vaccino #Covid per sbaglio: ragazza in osservazione a Massa. - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Le somministrano per errore sei dosi di vaccino contro il Covid, 23enne ricoverata in osservazione all'ospedale di Massa… - ComGrazia : RT @Agenzia_Ansa: Le somministrano per errore sei dosi di vaccino contro il Covid, 23enne ricoverata in osservazione all'ospedale di Massa… - CuddyEsmeralda : RT @SkyTG24: Covid, le iniettano 6 dosi di vaccino per sbaglio: ragazza ricoverata a Massa - Miranda_mazz : RT @Adnkronos: Le iniettano 6 dosi di #vaccino #Covid per sbaglio: ragazza in osservazione a Massa. -