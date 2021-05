Coprifuoco e zona bianca, novità in arrivo (Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – “Capisco le persone e il bisogno di ricominciare a fare una vita normale, serve ancora pazienza per 2-3 settimane, aspettare che si concludano le vaccinazioni di tutti gli over 80 e che si arrivi a 30 milioni di italiani coperti con almeno la prima dose di vaccino”. Lo ha detto il Sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervistato da Il Corriere della Sera, richiamando alla prudenza e all’attenzione perché “in giugno anche noi saremo come la Gran Bretagna”. Entro due settimane tutte le regioni in zona gialla e il Coprifuoco posticipato alle 23 o alle 24. A metà giugno la zona bianca almeno in alcune regioni d’Italia: questo il programma del governo Draghi per l’uscita dall’emergenza coronavirus tracciato da Sileri a Il Messaggero. Il Sottosegretario precisa anche che si aspetta un aumento dei ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – “Capisco le persone e il bisogno di ricominciare a fare una vita normale, serve ancora pazienza per 2-3 settimane, aspettare che si concludano le vaccinazioni di tutti gli over 80 e che si arrivi a 30 milioni di italiani coperti con almeno la prima dose di vaccino”. Lo ha detto il Sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervistato da Il Corriere della Sera, richiamando alla prudenza e all’attenzione perché “in giugno anche noi saremo come la Gran Bretagna”. Entro due settimane tutte le regioni ingialla e ilposticipato alle 23 o alle 24. A metà giugno laalmeno in alcune regioni d’Italia: questo il programma del governo Draghi per l’uscita dall’emergenza coronavirus tracciato da Sileri a Il Messaggero. Il Sottosegretario precisa anche che si aspetta un aumento dei ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Milano, tensione in zona movida per il coprifuoco: bottigliate contro la polizia #milano - RaiNews : Dl #Covid, no dell'aula del #Senato all'estensione del #coprifuoco alle 24 in zona gialla e bianca - borghi_claudio : Mentre @AlbertoBagnai dall'alto della camera alta è assembrato in zona coprifuoco a votare emendamenti io invece, d… - ClaudioClalup : RT @valy_s: #Covid19 In #Spagna si godono la loro 2ª notte SENZA #COPRIFUOCO e #StatoDiEmergenza @PiazzapulitaLA7, 22/04: #Crisanti:“è ape… - babyspettri : RT @valy_s: #Covid19 In #Spagna si godono la loro 2ª notte SENZA #COPRIFUOCO e #StatoDiEmergenza @PiazzapulitaLA7, 22/04: #Crisanti:“è ape… -