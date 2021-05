Benevento-Cagliari | non si placano le polemiche | Foggia aggredisce Mazzoleni

(Di lunedì 10 maggio 2021) Non siminimamente ledopo l’errore arbitrale (grave) del duo Doveri-in. La partita, step fondamentale per la salvezza di entrambe le squadre, è terminate con la vittoria esterna dei sardi in terra campana. Affermazione che avvicina sensibilmente Leonardo Semplici alla permanenza in massima serie ed affossa terribilmente i giallorossi. A fine partita, Pasqualeha aggredito verbalmentecontroa fine gara Al triplice fischio finale del match si è scatenata una fortissima (e giustificata nelle rimostranze)del club sannita che, con la sconfitta incassata in casa contro il, vede la Serie B sempre più ...

6 Ecco i top 11 della 35a giornata secondo i voti degli inviati di calciomercato.com CRAGNO () 7 La vittoria - salvezza digli appartiene in buona parte: tre parate decisive. HAKIMI (Inter) 7,5 Sfonda di nuovo, stavolta è la Samp a farne le spese. KJAER (Milan) 7,5 ...Ma il calcio è strano ed ilnon ci sta, non vuole gettare all'aria un ottimo girone di andata e trova il pari con Lapadula. Il tecnico delall'intervallo capisce che qualcosa non ...presidente del Benevento, contro Paolo Silvio Mazzoleni, arbitro designato come addetto al VAR in occasione del match perso dai campani contro il Cagliari. Piccinini, dagli studi dell'emittente ...Prosegue anche nella stagione 2020-2021 l’appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfo ...