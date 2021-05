AREZZO - Progetto Zero, tre giornate in farmacia per ridurre i rischi cardiovascolari (Di lunedì 10 maggio 2021) ... stimolando l'assunzione di un corretto stile di vita quotidiano per mantenersi in salute. Tag AREZZO farmacia prevenzione salute Redazione 10 Maggio 2021 42 1 minuto di lettura Facebook Twitter ... Leggi su toscananews (Di lunedì 10 maggio 2021) ... stimolando l'assunzione di un corretto stile di vita quotidiano per mantenersi in salute. Tagprevenzione salute Redazione 10 Maggio 2021 42 1 minuto di lettura Facebook Twitter ...

Advertising

NewsToscana : AREZZO – Progetto Zero, tre giornate in farmacia per ridurre i rischi cardiovascolari --> L’iniziativa prevede esam… - RAB59409210 : RT @RenataABruschi: #8maggio #LeVieDeiMedici fa tappa ad #Arezzo Moderno Corridoio Vasariano per unire beni culturali e territori Progetto… - RenataABruschi : #8maggio #LeVieDeiMedici fa tappa ad #Arezzo Moderno Corridoio Vasariano per unire beni culturali e territori Prog… - APArchitetti : Alessio Patalocco parlerà de 'Il borgo degli appuntamenti'. Il progetto di riqualificazione di Pierle risultato men… - Esriitalia : Il Prof. Anselmo Grotti, Coordinatore di progetto #Liceo Redi Arezzo interverrà nella seconda parte dell'evento rig… -