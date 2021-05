Amici 20: proposta lavorativa per Serena grazie ad Alessandra Celentano (Di lunedì 10 maggio 2021) proposta di lavoro a Serena di Amici 20 Siamo giunti quasi alla conclusione di Amici 20 e sabato 15 maggio andrà in onda la finale in diretta su Canale 5. A sorpresa i ragazzi finalisti sono 5: Aka7even, Giulia, Sangiovanni, Alessandro e Deddy. Purtroppo in semifinale sono stati eliminati Tancredi e Serena. Ma sappiamo che L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 10 maggio 2021)di lavoro adi20 Siamo giunti quasi alla conclusione di20 e sabato 15 maggio andrà in onda la finale in diretta su Canale 5. A sorpresa i ragazzi finalisti sono 5: Aka7even, Giulia, Sangiovanni, Alessandro e Deddy. Purtroppo in semifinale sono stati eliminati Tancredi e. Ma sappiamo che L'articolo proviene da Novella 2000.

Joux05 : @trashdiamici @contortaaaa Ah da quando ad Amici ogni allievo riceve una proposta di lavoro? Questa mi è nuova ?? - Novella_2000 : Proposta lavorativa anche per Serena (grazie alla maestra Celentano) #amici20 - AriannaDAndrea9 : RT @itslidiat: oggi, dopo l’ennesima proposta di lavoro ad Alessandro, mi sento di dire che: i voti e la simpatia del pubblico ti fanno vin… - Giorgiaa394 : RT @amicii_news: Se Giulia non ha ricevuto nessun contratto lavorativo non vuol dire che non lo avrá, magari non oggi, non domani ma durant… - Yuki47604868 : @Greta34442995 Molti ballerini poi lavorano molto fuori, basta vedere Valentina, Miguel che erano a San Remo e in o… -