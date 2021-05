“A Napoli non piove mai” stasera in tv, Sergio Assisi sotto il segno di Massimo Troisi (Di lunedì 10 maggio 2021) Napoli milionaria, la vedi e poi muori. Ma è la sola città che ti guarisce. Luminosa, premurosa, dove non sei mai solo. Barnaba ha la sindrome di Peter Pan. Sonia, quella di Stendhal. Jacopo è vittima della paura dell’abbandono. Avere la cura per ogni male e non saperlo: i vicoli, i vasci, le corde e panni stesi, e poi il caffè. Sergio Assisi ne fa un film, “A Napoli non piove mai“, stasera in tv: “A Napoli qualcuno che ti copre con il suo ombrello lo trovi sempre“. L’attore Sergio Assisi, si risveglia fanciullo, e decide di realizzare, nel 2015, quel sogno a cui tiene fin da tenera età: scrivere un film. La città dov’è nato e cresciuto, ne è l’assoluta protagonista. Dove ciò che conta è il contatto, la conoscenza diretta. E non si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 10 maggio 2021)milionaria, la vedi e poi muori. Ma è la sola città che ti guarisce. Luminosa, premurosa, dove non sei mai solo. Barnaba ha la sindrome di Peter Pan. Sonia, quella di Stendhal. Jacopo è vittima della paura dell’abbandono. Avere la cura per ogni male e non saperlo: i vicoli, i vasci, le corde e panni stesi, e poi il caffè.ne fa un film, “Anonmai“,in tv: “Aqualcuno che ti copre con il suo ombrello lo trovi sempre“. L’attore, si risveglia fanciullo, e decide di realizzare, nel 2015, quel sogno a cui tiene fin da tenera età: scrivere un film. La città dov’è nato e cresciuto, ne è l’assoluta protagonista. Dove ciò che conta è il contatto, la conoscenza diretta. E non si ...

