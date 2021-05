Xbox | Bethesda lavora a un titolo multiplayer inedito | in arrivo un nuovo Fallout 76?

(Di domenica 9 maggio 2021) Stando ad un recente annuncio di lavoro, pubblicato dagli studiAustin, la compagnia sarebbe alla ricerca di un Server Engeneer, un responsabile dell'infrastruttura online del prossimodella compagnia. L'annuncio, ovviamente, non svela assolutamente nulla sulla natura del progetto, ma le poche informazioni contenute in esso, forniscono qualche interessante indizio preliminare. Innanzitutto, viene confermata la natura tripla-A del progetto, quindi non stiamo parlando di spin-off leggeri o progetti minori. Inoltre, il gioco in questione non è ancora stato annunciato, quindi non stiamo parlando di eventuali modalitàdi Starfield o Elder Scrolls 6, titoli già noti al pubblico. Leggi altro...

Un punto su cui invece non dovrebbero esserci discussioni è la presentazione nel corso dell'E3 2021, visto cheha deciso di organizzare uno show separato da. La ragione potrebbe essere ...Per celebrare l'arrivo dei titolisul servizio in abbonamentoGame Pass , Microsoft ha posto una domanda interessante ai fan: quale gioco, fra Doom Eternal , Wolfenstein: The New Order ,...Bethesda è alla ricerca di un server engeneer per lo sviluppo di un titolo AAA non ancora annunciato: la natura multiplayer del progetto potrebbe legarlo a Fallout 76?Nell'ultimo episodio del podcast di XboxEra, Nick "Shpeshal Ed" Baker ha dichiarato quanto segue: "La ragione per cui ho parlato di un'uscita nel corso del 2021 è perché so che Microsoft ha già acquis ...