Vaccini | Lazio | esauriti slot per Pfizer a maggio

(Di domenica 9 maggio 2021) “Sonoglidisponibili per la prenotazione del vaccinoper il mese di, prenotate tutte le dosi disponibili. Sono disponibili ancora per il mese di100 miladi prenotazione per il vaccino AstraZeneca e il monodose di Johnson e Johnson”. Lo comunica l’Unità di Crisi Covid della Regione. “Ricordiamo che tutti isono sicuri ed efficaci” aggiunge l’unità di crisi regionale. “Avendo esaurito le scorte di vaccino, e in considerazione del programma delle prossime forniture, è ormai evidente che da lunedì non sarà possibile garantire le somministrazioni nei centri vaccinali di Mostra d’Oltremare e hangar Atitech”. E’ quanto fa sapere la Direzione strategica dell’Asl Napoli 1 Centro, ...

, esauriti gli slot Pfizer per maggio Unità di Crisi Regione: esauriti gli slot disponibili per la prenotazione del Vaccino Pfizer per il mese di Maggio, prenotate tutte le dosi disponibili. Sono disponibili ancora per il mese di maggio 100 mila slot di prenotazione per il vaccino AstraZeneca e il monodose di Johnson e Johnson.