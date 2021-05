Terrorismo, Mattarella “Bersaglio era giovane democrazia parlamentare” (Di domenica 9 maggio 2021) “Il Bersaglio era la giovane democrazia parlamentare, nata con la Costituzione repubblicana, per approdare a una dittatura, privando gli italiani delle liberta' conquistate nella lotta di Liberazione. Esattamente il contrario di quanto proclamava il Terrorismo rosso, quando parlava di Resistenza tradita. Il tradimento della Resistenza sarebbe stato, invece, quello di far ripiombare l'Italia sotto una nuova dittatura, quale che ne fosse il segno”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un' intervista al quotidiano ‘Repubblica'. “Al di la' delle storie personali di chi aderi' alla lotta armata – ha continuato – c'era la contestazione radicale della democrazia parlamentare, cosi' come era stata delineata dai padri Costituenti. E, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) “Ilera la, nata con la Costituzione repubblicana, per approdare a una dittatura, privando gli italiani delle liberta' conquistate nella lotta di Liberazione. Esattamente il contrario di quanto proclamava ilrosso, quando parlava di Resistenza tradita. Il tradimento della Resistenza sarebbe stato, invece, quello di far ripiombare l'Italia sotto una nuova dittatura, quale che ne fosse il segno”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio, in un' intervista al quotidiano ‘Repubblica'. “Al di la' delle storie personali di chi aderi' alla lotta armata – ha continuato – c'era la contestazione radicale della, cosi' come era stata delineata dai padri Costituenti. E, ...

