Terribile schianto a Varedo | morto motociclista

Advertising

infoitinterno : Terribile schianto nella notte, muore a 21 anni - infoitinterno : Terribile schianto nella notte a Città di Castello, auto sbanda: Elisa muore a 21 anni - PasqualeMarro : Terribile schianto nella notte, auto sbanda: Elisa muore a 21 anni - infoitinterno : Terribile schianto sulle strade cremonesi: morti padre e figlia - fanpage : Inutili purtroppo i tentativi di rianimare la 21enne. -

Ultime Notizie dalla rete : Terribile schianto

LA NAZIONE

Varedo (Monza e Brianza) - Un'altra croce sulle strade della Brianza . Tragico incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 9 maggio, a Varedo . La vittima delloè un uomo di 45 anni. Nell'incidente - la cui dinamica è ancora in corso di accertamento - sono rimaste coinvolte una moto (su cui viaggiava il 45enne) e un'auto. Lo scontro tra i due veicoli,...Così l'amministrazione comunale di San Martino Valle Caudina, attraverso la pagina social del comune suldi questa mattina ( leggi qui ). 'Giuseppe - si legge ancora nel post - per ...Terribile schianto, Elisa muore a 21 anni. Non ce l’ha fatta Elisa Cesari, la ragazza di soli 21 anni rimasta vittima di un incidente ...Varedo (Monza e Brianza) - Un'altra croce sulle strade della Brianza. Tragico incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 9 maggio, a Varedo. La vittima dello schianto è un uomo di 45 anni. Nell'incide ...