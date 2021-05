Siria | enorme incendio in una raffineria di petrolio a Homs

Advertising

gabrielecatania : RT @gabrielecatania: Un narco-stato fallito chiamato #Siria. E un altro (quasi fallito) chiamato #Libano. Nel #Mediterraneo orientale. Sper… - gabrielecatania : Un narco-stato fallito chiamato #Siria. E un altro (quasi fallito) chiamato #Libano. Nel #Mediterraneo orientale. S… - gcamp269 : @aralia_a Dio mio che stupida motivazione!!!??????. La Siria attualmente è un cumulo di macerie con enorme povertà,mis… -

Ultime Notizie dalla rete : Siria enorme

ANSA Nuova Europa

Unincendio è scoppiato stamane nella principale raffineria di Homs, nella zona occidentale della, impegnando per ore i vigili del fuoco. Le fiamme, riferisce l'emittente al Jazeera, sono ...È stato pensato di "esportare la democrazia", provocando disastri come ine poi finanziando ... qualcosa di cui in questo momento c'è unbisogno".Un enorme incendio è scoppiato stamane nella principale raffineria di Homs, nella zona occidentale della Siria, impegnando per ore i vigili del fuoco. (ANSA) ...Sono diventate uno dei principali strumenti di politica estera, ma il loro utilizzo indiscriminato ne sta mettendo a rischio l’efficacia ...