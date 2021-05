Posti di controllo e nessuna sanzione. Folla in giro per la movida, ma ad Ancona le regole si rispettano (Di domenica 9 maggio 2021) Ancona - Anconetani ligi alle norme anti Covid . Almeno per quanto riguarda il sabato sera e il rispetto soprattutto del coprifuoco. Lo testimonia l'esito dei controlli di ieri sera che le forze dell'... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 9 maggio 2021)- Anconetani ligi alle norme anti Covid . Almeno per quanto riguarda il sabato sera e il rispetto soprattutto del coprifuoco. Lo testimonia l'esito dei controlli di ieri sera che le forze dell'...

Advertising

palumbost : @stefanoepifani @emercada ...effetti occupazionali rilevanti, in termini di creazione e distruzione di posti di lav… - OmarOmarlotus : Corsi di Guida Dinamica Differenziata e Controllo della Sbandata. Sabato 29 Maggio a Castelletto di Branduzzo.… - melinaVSmelina : @mentecritica Io in un anno e più di pandemia non sono mai stata fermata e avrò misto forse solo 2 posti di controllo... - XianoRock73 : @CottarelliCPI Il diritto è certo, manca il controllo. Quello sulla gestione abusiva dei rifiuti dei cantieri o dei… - siracusaoggi : (Maremonti sotto controllo: posti di blocco e multe per arginare fenomeni 'anomali') - -