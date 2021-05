Paolo Bonolis | festa della mamma speciale per Sonia Bruganelli

Leggi su solodonna

(Di domenica 9 maggio 2021) Sul suo seguitissimo profilo socialha pubblicato un inedito scatto insieme ai suoi figli. Per festeggiare la, infatti, la moglie diha voluto mostrare a tutti l’amore per i propri figli!, celebre e amato conduttore, è molto seguito dal pubblico, che lo apprezza sia in tv, facendogli guadagnare sempre ottimi ascolti, che sui social. Il presentatore, però, non è molto Articolo completo: dal blog SoloDonna