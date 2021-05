Pagelle Roma-Crotone 5-0 | voti e tabellino Serie A 2020 2021

(Di domenica 9 maggio 2021) Le, i, ile le ammonizioni di, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di. Allo stadio Olimpico primo tempo difficile per i giallorossi che non riescono a sbloccare il risultato e anzi soffrono anche in qualche occasione, poi nella ripresa è tutto facile: arrivano le doppiette di Borja Mayoral e di Pellegrini e il poker di Mkhitaryan. Con questo successo Dzeko e compagni risalgono nuovamente al settimo posto, scavalcando il Sassuolo, nella lotta per un posto nella prossima Conference League. Ilinvece rimane sempre più ultimo. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS(4-2-3-1): Fuzato 6.5; Reynolds 5.5 (14’ st Santon 6.5), Ibanez 6 (1’ ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 35ª giornata di Serie A 2020/21:Crotone Ledei protagonisti del match trae Crotone, valido per la 35ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Mayoral FLOP: Benali VOTI Al termine del ...... grazie alla nona vittoria in trasferta, il team di De Zerbi supera a 56 punti la. Raspadori ... Raspadori - Berardi, i neroverdi sognano l Europa 4 ORE FA === Ledel Genoa === Mattia PERIN ...ULTIME NOTIZIE AS ROMA - La Roma si scatena nel secondo tempo e serve il pokerissimo al Crotone. Si divertono Pellegrini e Mayoral, autori di due doppiette. Torna a segnare anche Mlkhitaryan. Bene Dar ...Fuzato 6: un paio di uscite buone e una parata su tiro dalla distanza di Simy. Questo l’impegno del portiere giallorosso oggi. Karsdorp 7: si disimpegna bene in fase difensiva e in ...