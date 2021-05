Osimhen show | i quotidiani pazzi di lui | “Con lui il Napoli riduce il gap con l’Inter”

(Di domenica 9 maggio 2021) Ieri contro lo Spezia Victorsi è preso la copertina: una partita straordinaria condita da due gol e un assist. Questa mattina, i principalisportivi gli hanno riservato delle pagelle da primo della classe. Per la Gazzetta dello Sport, Tuttosport e Il Mattino il suo voto è un tondissimo 8: “velocità superiore” scrive la rosea, Il Mattino invece sottolinea la sua voglia di giocare fuori dal comune e il suo sorriso che emoziona. Tuttosport scrive: “Se è questo, per il prossimo campionato ilè più vicino al” Chiude con un enorme 8,5 anche il Corriere dello Sport, evidenziando oltre ai due gol anche l’assist apparecchiato alla perfezione per Lozano.

Partita spettacolare dell'attaccante di Gattuso contro lo Spezia: due gol e un assist. Dopo 23 match saltati in stagione e 94 giorni out, il nigeriano sta mettendo in mostra tutto il suo valore nella ...La squadra di Gattuso ha vita facile in contropiede e, lanciato in campo aperto, brucia la coppia di centrali liguri e davanti a Provedel non sbaglia. Lo Spezia, che non calcia neppure una ...Un altro show dell'attaccante nigeriano, autore di una doppietta in meno di un tempo, ha infatti lanciato il Napoli sul campo dello Spezia ...Il Napoli gioca bene le sue carte, serve il poker allo Spezia e prova la ‘fuga Champions’. La squadra di Gattuso si mette alle spalle il mezzo scivolone casalingo contro il Cagliari, e grazie a un pri ...