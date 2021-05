“Ora devi decidere tu”. Amici 20, Maria De Filippi spiazza Alessandro, il ballerino in lacrime (Di domenica 9 maggio 2021) I finalisti di Amici 20 sono Sangiovanni, Aka7even, Giulia Stabile, Alessandro Cavallo e Deddy. Tra tutti, per Alessandro è arrivata una sorpresa bellissima. Una gioia inaspettata arrivata al termine di una settimana durissima in cui il ballerino è stato al centro di una violenta polemica con Deddy che aveva usato parole pesantissime: “Anche andando avanti l’ipocrisia non finisce. Cosa devo pensare? Almeno un po’ di coerenza con quello che dice”. Che la tensione sia ormai alle stelle è stato chiaro, una volta di più, nella puntata di ieri, 8 maggio, quando a sorpresa c’è stata una doppia eliminazione. Serena è stata la prima eliminata, poi è toccato a Tacredi, uno dei grandi favoriti della vigilia. Il primo con cui Maria ha parlato è stato Tancredi che ha ringraziato la conduttrice di ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 9 maggio 2021) I finalisti di20 sono Sangiovanni, Aka7even, Giulia Stabile,Cavallo e Deddy. Tra tutti, perè arrivata una sorpresa bellissima. Una gioia inaspettata arrivata al termine di una settimana durissima in cui ilè stato al centro di una violenta polemica con Deddy che aveva usato parole pesantissime: “Anche andando avanti l’ipocrisia non finisce. Cosa devo pensare? Almeno un po’ di coerenza con quello che dice”. Che la tensione sia ormai alle stelle è stato chiaro, una volta di più, nella puntata di ieri, 8 maggio, quando a sorpresa c’è stata una doppia eliminazione. Serena è stata la prima eliminata, poi è toccato a Tacredi, uno dei grandi favoriti della vigilia. Il primo con cuiha parlato è stato Tancredi che ha ringraziato la conduttrice di ...

Advertising

Zatomas : @MarcoCHardware @ResidentEvil @CapcomUSA_ @Xbox @XboxAmbassadors @XboxGamePass Che è esattamente dove sono ora, cio… - Daje77 : @cenerenotola Per ora ti devi accontentare della colazione in produzione!???????? - rosypal21 : @LaBiaBi11 Se avevi l’appuntamento no , devi andare via . Punto . Se ti aveva detto “ aspetta che anche senza appu… - LuckyEllee : @_lonelyheartlrh se son cose che volevi fare, non devi pemsare alle conseguenze perché è meglio il rimorso che il r… - loverdegianluca : @luigidimaio Pervaso devi farti nuovamente le vacanze e quindi ora si può far tutto? -

Ultime Notizie dalla rete : Ora devi Gianna Fratta: "La classica è rock, il Diablo in casa sono io. Chiamatemi direttrice" Certo devi esercitare la leadership, ma quella deriva dalla fiducia di chi divide la musica con te ... Ora sono a Hong Kong dove dirigo la Carmen. Amo il suo canto: giammai cederà, libera è nata e ...

Le grandi storie dei vestiti reali. L'abito dell'incoronazione della regina Elisabetta Ora si trattava di mettere tutto insieme con misura e non fu semplice trovare l'armonia perfetta ... Devi usare il porro " gli rispose l'inflessibile ufficiale. Come lo metto un porro in un vestito per ...

Tommasi: "Roma mia, ora devi ricordarti chi sei" Pagine Romaniste Certoesercitare la leadership, ma quella deriva dalla fiducia di chi divide la musica con te ...sono a Hong Kong dove dirigo la Carmen. Amo il suo canto: giammai cederà, libera è nata e ...si trattava di mettere tutto insieme con misura e non fu semplice trovare l'armonia perfetta ...usare il porro " gli rispose l'inflessibile ufficiale. Come lo metto un porro in un vestito per ...