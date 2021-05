Netflix | Oxygéne | data d’uscita cast e trama

(Di domenica 9 maggio 2021) Mancano pochissimi giorni all’approdo del nuovo fanta-thriller sulla piattaforma streaming. Il trailer, diffuso sul web dallo scorso marzo, lascia presagire che si tratterà di un film claustrofobico pieno di colpi di scena. Per gli amanti dei film che ti fanno stare con il fiato sospeso, è in arrivo Oxygène. Il film, diretto dal regista francese Alexandre Aja, sarà disponibile a partire da mercoledì 12 maggio su. In Articolo completo: dal blog SoloDonna

: le serie TV in uscita ad aprile 2021 Ecco le serie TV in uscita sunel mese di aprile del 2021: Venerdì 7 maggio Jupiter's Legacy (prima stagione) Venerdì 14 maggio Love, Deaths + ...Ma ecco le altre uscite di maggio 2021 su. Stesso giorno di uscita anche per Oxygène. Il thriller francese di sopravvivenza diretto da Alexandre Aja. Protagonista è , che, al risveglio in una ...