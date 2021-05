Migranti, quasi in mille raggiungono Lampedusa in poche ore. Salvini chiede incontro a Draghi (Di domenica 9 maggio 2021) Emergenza Migranti, quasi in mille raggiungono Lampedusa in poche ore. Salvini chiede un incontro al premier Mario Draghi. Nuova emergenza Migranti a Lampedusa con quasi mille persone che sono arrivate sull’isola nel corso delle ultime ore. La situazione particolarmente delicata ha spinto Matteo Salvini a chiedere un incontro con il Presidente del Consiglio Mario Draghi. Tuona anche Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, con il partito che torna a chiedere il blocco navale per fronteggiare l’emergenza. Nel mirino di FdI ci finisce la ministra Luciana Lamorgese, numero ... Leggi su newsmondo (Di domenica 9 maggio 2021) Emergenzaininore.unal premier Mario. Nuova emergenzaconpersone che sono arrivate sull’isola nel corso delle ultime ore. La situazione particolarmente delicata ha spinto Matteore uncon il Presidente del Consiglio Mario. Tuona anche Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, con il partito che torna are il blocco navale per fronteggiare l’emergenza. Nel mirino di FdI ci finisce la ministra Luciana Lamorgese, numero ...

Advertising

fattoquotidiano : Lampedusa, cinque sbarchi in mattinata. Quasi mille migranti approdati sull’isola - Tg3web : È arrivata nel porto di Trapani stamattina, la nave di Sea Watch con 450 migranti a bordo. Quasi 200 sono minorenni… - Tg3web : La nave Sea Watch con a bordo 455 migranti soccorsi nel Mediterraneo è in viaggio verso il porto di Trapani. Ci son… - news_mondo_h24 : Migranti, quasi in mille raggiungono Lampedusa in poche ore. Salvini chiede incontro a Draghi - ValerioDreamsOf : RT @NewSicilia: In totale si contano circa 5 sbarchi con quasi mille migranti in poche ore #Newsicilia -